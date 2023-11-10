Apple оштрафовали на $25 млн за дискриминацию при приеме на работу

Apple оштрафовали на $25 млн за дискриминацию при приеме на работуПотому что не выкладывала объявления на сайте
Apple согласилась выплатить 25 млн долларов в качестве компенсации за обвинения в дискриминации при приеме на работу. Министерство юстиции США сообщило, что 18,25 млн будут направлены в фонд возмещения ущерба пострадавшим, а еще 6,75 млн составят гражданские штрафы.
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Минюст США утверждает, что компания нарушила Закон об иммиграции и гражданстве при найме сотрудников по программе постоянного трудового сертификата (PERM). Apple якобы не размещала объявления о вакансиях на своем веб-сайте, что является отклонением от стандартной практики, и принимала заявления на участие в программе PERM только по почте, игнорируя некоторые заявления, поданные в электронном виде от уже работающих сотрудников.
Apple отрицает наличие каких-либо незаконных действий, объясняя это непреднамеренным несоблюдением требований. Урегулирование также обязывает Apple провести более широкий набор персонала на все должности по PERM, устранив проблемы, отмеченные Минюстом США.