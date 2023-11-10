Apple оштрафовали на $25 млн за дискриминацию при приеме на работу

Минюст США утверждает, что компания нарушила Закон об иммиграции и гражданстве при найме сотрудников по программе постоянного трудового сертификата (PERM). Apple якобы не размещала объявления о вакансиях на своем веб-сайте, что является отклонением от стандартной практики, и принимала заявления на участие в программе PERM только по почте, игнорируя некоторые заявления, поданные в электронном виде от уже работающих сотрудников.

Apple отрицает наличие каких-либо незаконных действий, объясняя это непреднамеренным несоблюдением требований. Урегулирование также обязывает Apple провести более широкий набор персонала на все должности по PERM, устранив проблемы, отмеченные Минюстом США.