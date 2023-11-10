Наука и технологии
16:15, 10 ноября 2023
1 мин.

Apple оштрафовали на $25 млн за дискриминацию при приеме на работу

Потому что не выкладывала объявления на сайте

Apple согласилась выплатить 25 млн долларов в качестве компенсации за обвинения в дискриминации при приеме на работу. Министерство юстиции США сообщило, что 18,25 млн будут направлены в фонд возмещения ущерба пострадавшим, а еще 6,75 млн составят гражданские штрафы.

Apple оштрафовали на $25 млн за дискриминацию при приеме на работу

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Минюст США утверждает, что компания нарушила Закон об иммиграции и гражданстве при найме сотрудников по программе постоянного трудового сертификата (PERM). Apple якобы не размещала объявления о вакансиях на своем веб-сайте, что является отклонением от стандартной практики, и принимала заявления на участие в программе PERM только по почте, игнорируя некоторые заявления, поданные в электронном виде от уже работающих сотрудников.

Apple отрицает наличие каких-либо незаконных действий, объясняя это непреднамеренным несоблюдением требований. Урегулирование также обязывает Apple провести более широкий набор персонала на все должности по PERM, устранив проблемы, отмеченные Минюстом США.

Новости партнеров
Новости партнеров