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Apple осталась должна Samsung за низкие продажи iPhone

Сотни миллиардов вон
Apple должна южнокорейской компании Samsung сотни миллиардов вон за то, что не продала достаточное количество своих iPhone. Казалось бы, при чём тут Samsung?

Дело в том, что ранее Apple договорилась с Samsung о покупке определённого количества OLED-дисплеев для смартфонов. В 2018 году корейцы должны были поставить до 200 миллионов комплектующих, однако продажи iPhone X пошли у компании из Купертино не так, как она ожидала, и условия договора выполнены не были.

Теперь производитель дисплеев Samsung намерен добиться от Apple выплаты штрафа за невыполнение контракта. Американцы, судя по всему, отдавать наличными долг не хотят, и рассчитывают выкрутиться, заказывая OLED-экраны для других своих устройств.

Точная сумма штрафа не называется, но можно предположить, что с Apple хотят стрясти как минимум $170 миллионов, поскольку одна сотня миллиардов вон — это примерно $86 миллионов.

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