Apple осталась должна Samsung за низкие продажи iPhone

Дело в том, что ранее Apple договорилась с Samsung о покупке определённого количества OLED-дисплеев для смартфонов. В 2018 году корейцы должны были поставить до 200 миллионов комплектующих, однако продажи iPhone X пошли у компании из Купертино не так, как она ожидала, и условия договора выполнены не были.

Теперь производитель дисплеев Samsung намерен добиться от Apple выплаты штрафа за невыполнение контракта. Американцы, судя по всему, отдавать наличными долг не хотят, и рассчитывают выкрутиться, заказывая OLED-экраны для других своих устройств.

Точная сумма штрафа не называется, но можно предположить, что с Apple хотят стрясти как минимум $170 миллионов, поскольку одна сотня миллиардов вон — это примерно $86 миллионов.