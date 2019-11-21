Наука и технологии
Сегодня 16:17
Apple отчиталась о способах защиты данных пользователей
Называет неприкосновенность частной жизни ключевой ценностью компании
В русскоязычной версии официального сайта Apple появился раздел «Конфиденциальность». В нём описаны методы защиты данных пользователей устройств «яблочной» компании.
Например, браузер Safari имеет функцию защиты от отслеживания рекламодателями перемещений пользователя по сайтам. Также браузер затрудняет компаниям, занимающимся сбором данных, идентификацию человека.
Приложение «Карты», по заверениям Apple, не хранит историю перемещений и не связывает данные с Apple ID. Переписку в iMessage компания тоже не может прочитать, так как сообщения передаются в зашифрованном виде.
Apple также сообщила, что не хранит аудиозаписи запросов в Siri, если пользователь не давал на то согласия. Что касается Apple Pay и приложения Wallet, то компания не записывает данные транзакций и не имеет доступа к номерам кредитных и дебетовых карт.