Apple отказалась от выпуска устройств серого цвета

Apple продолжит продавать такие аксессуары серебристого цвета. Стоит отметить, что ранее варианта space gray лишился iMac Pro. Действия компании могут намекать на то, что она решила пойти на редизайн и сделать свои устройства более яркими. Apple уже выпустила новые iMac в цветах радуги. Ходят слухи, что такими же разноцветными окажутся следующие MacBook.

Кроме того, компания, вероятно, решила отказаться от тёмного кабеля Lightning. Он не продаётся отдельно, Apple поставляла его в наборе с серыми аксессуарами и некоторыми наушниками Beats.