Apple открыла магазины в родном городе Samsung: корейцы уже приготовили 6-этажный «ответ»

Gangnam, известный как богатый район Сеула, является основным местом расположения элитных брендов и крупных компаний. Шестиэтажный магазин Samsung, работа над которым ведется с 2018 года, будет демонстрировать мобильные устройства, телевизоры и бытовую технику компании.

Ожидается, что магазин откроется в конце июня, а его внешний дизайн будет отражать «идентичность Samsung». Это событие свидетельствует о решимости Samsung конкурировать с Apple и продолжать укреплять свое розничное присутствие.