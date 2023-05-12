Apple открыла магазины в родном городе Samsung: корейцы уже приготовили 6-этажный «ответ»Строительство которого ведется с 2018 года
Компания Samsung готовится открыть свой собственный флагманский магазин Samsung Gangnam в Сеуле в рамках стратегии противодействия «экспансии» Apple в стране. Этот шаг стал ответом на успех Apple в создании нескольких магазинов на домашнем рынке Samsung, включая Apple Garosugil, Apple Myeongdong, Apple Jamsil и Apple Gangnam.
Gangnam, известный как богатый район Сеула, является основным местом расположения элитных брендов и крупных компаний. Шестиэтажный магазин Samsung, работа над которым ведется с 2018 года, будет демонстрировать мобильные устройства, телевизоры и бытовую технику компании.
Ожидается, что магазин откроется в конце июня, а его внешний дизайн будет отражать «идентичность Samsung». Это событие свидетельствует о решимости Samsung конкурировать с Apple и продолжать укреплять свое розничное присутствие.