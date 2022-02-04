Apple открыла офис в России

1 января 2022 года в России вступил в силу закон о «приземлении» иностранных IT- компаний. По этому закону технологические гиганты должны создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юрлицо.

Уточняется, что Apple исполнила все требования закона о «приземлении». Ранее компания запустила электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и зарегистрировала личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора.

По закону при нарушении требований доступ к иностранному интернет-ресурсу может быть частично ограничен или полностью заблокирован. Помимо Apple в список входят Google, Meta, Twitter, TikTok, Telegram и т.д.