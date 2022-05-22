Apple открыла уникальный магазин в китайском городе, откуда началась пандемия COVID

Про Ухань вы могли слышать в связи с пандемией COVID-19: именно в этом городе в декабре 2019 года зафиксировали рост случаев заболевания пневмонией с тяжёлым течением с неясной причиной. Из-за пандемии, кстати, долго время были закрыты розничные магазины Apple.

Теперь же в Ухане открылся совершенно новый магазин компании. В нём есть особый раздел Apple Pickup Table, по сути зона самовывоза. В ней покупатели также могут участвовать в сессиях Today at Apple. Содержание курса включает фотографию, видеосъёмку, искусство и дизайн, музыку, программирование и многое другое.