Apple открывает особенный магазин в отреставрированной библиотеке

Глава Apple заявил, что это будет не просто магазин, а «нечто большее». В нём будут проходить различные образовательные курсы и специальные мероприятия. В здании библиотеки разместят не только торговые залы, но и творческие пространства. Кроме того, ассортимент магазина тоже будет отличаться от обычного. Он даже получит какое-то другое название, вместо Apple Store.

Магазин откроется в здании одной из библиотек Карнеги в Вашингтоне, построенном 116 лет назад. Таких библиотек по всему миру насчитывается более 2500. Все они были созданы на деньги шотландско-американского филантропа Эндрю Карнеги.