Apple отложила слежку за фотографиями пользователей из-за общественного давления

В прошлом месяце мы объявили о планах по созданию функций, призванных помочь защитить детей от насильников, использующих средства коммуникации для их вербовки и эксплуатации, а также ограничить распространение материалов о сексуальном насилии над детьми. Основываясь на отзывах клиентов, групп по защите интересов, исследователей и других лиц, мы решили в ближайшие месяцы уделить дополнительное время тому, чтобы собрать информацию и внести улучшения, прежде чем выпускать эти критически важные функции безопасности детей