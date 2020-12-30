Apple отняла у Xiaomi название Mi Pad в России

Как сообщают СМИ, в заявлении Apple написала, что название «Mi Pad» «схоже до степени смешения» с торговыми знаками купертиновцев — iPad, iPad Pro, iPad Mini, iPad Air и даже iPad Smart Case. В Apple считают, что товарный знак Xiaomi может ввести пользователей в заблуждение: они могут не понять, кто является производителем планшета. Американцы уверены, что Xiaomi, зарегистрировав такой товарный знак, проявила недобросовестную конкуренцию.

Напомним, в России планшеты Xiaomi Mi Pad начали продаваться в 2015 году.