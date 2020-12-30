Наука и технологии
Сегодня 14:05
Apple отняла у Xiaomi название Mi Pad в России
Якобы слишком похоже на iPad
Apple подала жалобу в российскую Палату по патентным спорам на Xiaomi. Американская компания заявила, что товарный знак китайцев «Mi Pad» слишком похож на названия планшетов Apple — iPad. Российский регулятор в ответ на жалобу уже лишил Xiaomi регистрации марки Mi Pad.
Как сообщают СМИ, в заявлении Apple написала, что название «Mi Pad» «схоже до степени смешения» с торговыми знаками купертиновцев — iPad, iPad Pro, iPad Mini, iPad Air и даже iPad Smart Case. В Apple считают, что товарный знак Xiaomi может ввести пользователей в заблуждение: они могут не понять, кто является производителем планшета. Американцы уверены, что Xiaomi, зарегистрировав такой товарный знак, проявила недобросовестную конкуренцию.
Напомним, в России планшеты Xiaomi Mi Pad начали продаваться в 2015 году.