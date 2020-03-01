Apple отправила своим сотрудникам в карантинном Китае бесплатные планшеты

Одну из таких посылок опубликовали в китайской соцсети Weibo. Подарки предназначены для сотрудников Apple в Хубэе и Вэньчжоу. Как сказано в письме компании, она желает работникам в Китае самого лучшего и отправляет специальные CareKit для них. В наборах находятся ‌iPad‌, которые можно использовать для развлечений или онлайн-обучения детей, вынужденных проводить время дома из-за карантина.

Скорее всего, посылки получили те сотрудники, которые находились в Китае из-за работы и теперь не могут вернуться домой.

Напомним, эпидемия коронавируса привела к закрытию всех Apple Stores в стране и многих предприятий, на которых производится продукция компании. К сегодняшнему дню некоторые магазины уже открыли вновь.