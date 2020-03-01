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Apple отправила своим сотрудникам в карантинном Китае бесплатные планшеты
И другие полезные вещи
Apple отправила своим сотрудникам в карантинном Китае посылки с бесплатными планшетами, медицинскими масками, антисептиками для рук и печеньем. Так компания поддерживает своих работников, оказавшихся в затруднительном положении.
Одну из таких посылок опубликовали в китайской соцсети Weibo. Подарки предназначены для сотрудников Apple в Хубэе и Вэньчжоу. Как сказано в письме компании, она желает работникам в Китае самого лучшего и отправляет специальные CareKit для них. В наборах находятся iPad, которые можно использовать для развлечений или онлайн-обучения детей, вынужденных проводить время дома из-за карантина.
Скорее всего, посылки получили те сотрудники, которые находились в Китае из-за работы и теперь не могут вернуться домой.
Напомним, эпидемия коронавируса привела к закрытию всех Apple Stores в стране и многих предприятий, на которых производится продукция компании. К сегодняшнему дню некоторые магазины уже открыли вновь.