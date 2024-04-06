Apple «отправит» владельцев своего VR-шлема к динозаврам

Это уже второй новый выпуск Immersive Video с момента запуска Apple Vision Pro в феврале. Предстоящий эпизод «Внутри леса трицератопсов» обещает шестиминутное путешествие в самое сердце доисторической среды обитания. Apple рассказывает о трогательной встрече: «Глубоко в лесу любопытный детеныш трицератопса узнает о семейных узах».

Несмотря на то что новый эпизод — это здорово, Apple не намекнула на будущий контент для формата Immersive Video. Дальнейшее развитие формата Immersive Video несет в себе огромный потенциал для будущего развлечений, вот только компания так и не выстроила «дорожную карту», поэтому новые эпизоды выходят неожиданно.