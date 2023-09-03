Наука и технологии
19:40, 03 сентября 2023
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Apple отреагировала на критику отсутствия защиты от насилия над детьми в iCloud

Компания не так часто комментирует обвинения

Компания Apple подтвердила свою позицию в отношении конфиденциальности пользователей, заявив, что не будет внедрять механизмы сканирования данных, даже для таких благих целей, как выявление материалов, содержащих насилие над детьми.

Apple отреагировала на критику отсутствия защиты от насилия над детьми в iCloud

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

В своем ответе группе Heat Initiative, занимающейся вопросами детской безопасности, компания объяснила, что не может приступить к разработке механизма сканирования таких материалов из-за опасений по поводу конфиденциальности и безопасности. Эрик Нойеншвандер (Erik Neuenschwander), директор Apple по вопросам конфиденциальности и детской безопасности, заявил, что сканирование данных каждого пользователя iCloud может создать скользкую дорожку к массовой слежке.

Вместо этого Apple сосредоточилась на инструментах и ресурсах, устанавливаемых на устройствах и называемых «функциями безопасности общения». Эти функции включают в себя обнаружение обнаженной натуры на устройстве в таких приложениях, как Messages, FaceTime и AirDrop. Apple также предлагает API для сторонних разработчиков, которые смогут интегрировать эти функции в свои приложения.

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