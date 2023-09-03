Apple отреагировала на критику отсутствия защиты от насилия над детьми в iCloud

В своем ответе группе Heat Initiative, занимающейся вопросами детской безопасности, компания объяснила, что не может приступить к разработке механизма сканирования таких материалов из-за опасений по поводу конфиденциальности и безопасности. Эрик Нойеншвандер (Erik Neuenschwander), директор Apple по вопросам конфиденциальности и детской безопасности, заявил, что сканирование данных каждого пользователя iCloud может создать скользкую дорожку к массовой слежке.

Вместо этого Apple сосредоточилась на инструментах и ресурсах, устанавливаемых на устройствах и называемых «функциями безопасности общения». Эти функции включают в себя обнаружение обнаженной натуры на устройстве в таких приложениях, как Messages, FaceTime и AirDrop. Apple также предлагает API для сторонних разработчиков, которые смогут интегрировать эти функции в свои приложения.