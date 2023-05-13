Apple ожидает проблем с производством принципиально нового для себя устройства

Ожидается, что гарнитура будет предлагать опыт смешанной реальности, позволяя пользователям просматривать виртуальные миры через очки, одновременно осознавая свое физическое окружение благодаря камерам, направленным наружу.

Хотя официальный анонс ожидается на WWDC 5 июня, WSJ предполагает, что гарнитура не будет доступна широкой публике по крайней мере до осени. Массовое производство планируется начать в декабре. При этом источники в Apple и цепочке поставок выражают опасения по поводу возможных задержек, поскольку интеграция гарнитуры с новым программным обеспечением и решение производственных проблем представляют собой значительные препятствия.

Отчет также проливает свет на первоначальные планы Apple в отношении гарнитуры, показывая, что предыдущая концепция предполагала беспроводное подключение гарнитуры к базовой станции для выполнения тяжелых вычислительных задач. Однако, как сообщается, эта идея была отброшена в самом начале под руководством бывшего руководителя отдела дизайна Apple Джони Айва.

К сожалению, ожидаемая цена в $3 000 может ограничить ее первоначальное распространение среди потребителей.