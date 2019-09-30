Apple перейдет на новый тип дисплеев в своих устройствах в 2020 году

По словам аналитика, новый тип дисплеев использует порядка 10 тыс светодиодов, размер которых составляет менее 200 микрометров. К слову, в профессиональном мониторе Apple Pro Display XDR, представленном на WWDC 2019, используется не более 576 светодиодов.

Господин Куо считает, что благодаря использованию технологии Micro LED, Apple сможет сделать свои устройства более тонкими и легкими. Еще одним плюсом Micro LED при производстве продуктов является дешевизна и долговечность данной технологии в сравнении с OLED-матрицами.

Напомним, что на данный момент Apple крайне зависима от Samsung в связи с необходимостью использовать OLED-матрицы производства корейской компании. В случае же использования технологии Micro LED, Apple сможет снизить зависимость от поставок OLED-дисплеев, а также поднять уровень качества экранов в iPad и MacBook.