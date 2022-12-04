Apple перенесла запуск своей гарнитуры для виртуальной реальности

Куо считает, что конференция WWDC 2023 в июне будет подходящим моментом для Apple, чтобы анонсировать гарнитуру вместе с SDK для разработчиков. Ранее он заявлял, что компания планировала представить гарнитуру на январском мероприятии для СМИ и начать массовые поставки во втором квартале 2023 года. Куо не уверен, приведёт ли задержка к переносу январского объявления, но отметил, что слишком долгий период между мероприятием и массовыми поставками может повредить продажам.

Ожидается, что гарнитура Apple будет дорогим нишевым продуктом, и Куо прогнозирует, что в 2023 году компания поставит менее 500 000 устройств.