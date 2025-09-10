Apple перестала хвалиться, что её часы «углеродно нейтральны»

Ранее Apple утверждала, что некоторые модели Series 9 и 10 являются углеродно нейтральными. Но в Германии суд запретил компании использовать такие заявления. Суд отметил, что программа компенсации углерода, на которую опиралась Apple, действует только на арендованной земле до 2029 года, и не было плана на будущее. Из-за этого утверждение о «углеродной нейтральности» оказалось недоказанным и нарушало закон о конкуренции.

В пресс-релизе на Series 11 Apple пишет о других экологических улучшениях: часы содержат 40% переработанных материалов, включая 100% переработанный кобальт в батарее и переработанный титан или алюминий в корпусе. Титановые корпуса делают с помощью 3D-печати, используя в два раза меньше сырья. Производство на всех этапах использует 100% возобновляемую электроэнергию, включая ветер и солнечную энергию.