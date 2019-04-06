Apple планирует отказаться от iTunes

Проблема iTunes заключается в том, что сервис слишком разросся и включает в себя разнородный контент. Это может быть неудобно для пользователей. Еще одним косвенным доказательством отказа от iTunes стал также анонс сервиса Apple TV+. Как сообщает компания, все фильмы и шоу, доступные в базе iTunes, будут перемещены в приложение для Apple TV.

Несмотря на найденные свидетельства, Троутон-Смит отметил, что возлагать сильных надежд на перемены пока не стоит. Разработчик предположил, что Apple выпустит отдельные приложения для различных категорий контента. Скорее всего, более подробную информацию от самой компании журналисты смогут получить на конференции WWDC 2019, которая пройдет в Калифорнии с 3 по 7 июня.