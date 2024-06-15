Apple платила мужчинам больше, чем женщинам: иск подан

Истцы, Джастина Джонг и Амина Сальгадо, утверждают, что им платили значительно меньше, чем коллегам-мужчинам, несмотря на то, что они выполняли аналогичные функции. Джонг обнаружила разницу в оплате труда почти в 10 000 долларов по сравнению с коллегой-мужчиной на той же должности, что и послужило поводом для подачи иска. Кроме того, в жалобе говорится о якобы предвзятой практике Apple по продвижению по службе и дискриминационных оценках эффективности работы в пользу сотрудников-мужчин.

Помимо финансового ущерба, в иске также рассматриваются претензии по поводу враждебной рабочей среды, включая обвинения в неправильном рассмотрении жалоб на домогательства.

Компания пока не дала публичного ответа на конкретные обвинения, изложенные в иске.