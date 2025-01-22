Apple почти договорилась с Индонезией о снятии запрета на iPhone 16

Министр инвестиций Индонезии Росан Реслани сообщил, что переговоры с Apple ведутся активно и, по его мнению, ситуация разрешится в ближайшие недели. Он выразил уверенность, что вопрос будет решен очень быстро, возможно, в течение одной-двух недель.

Запрет на продажу был введен из-за того, что Apple не соответствовала местным нормативам, требующим, чтобы часть производства iPhone или его компонентов осуществлялась на территории Индонезии. В ответ компания предложила инвестировать 1 миллиард долларов в строительство завода для производства AirTags, однако это предложение было отклонено министром промышленности Индонезии, Агусом Гумиваном Картасасмитой.

Реслани уточнил, что различия в расчетах между Apple и индонезийскими властями касаются того, как именно определяется доля местного содержания в производстве. Сейчас обе стороны работают над нахождением решения, и, если оно будет принято, iPhone 16 могут появиться в продаже в Индонезии в ближайшее время.