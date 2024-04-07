Apple подала 916-страничную апелляцию против запрета Apple Watch

ITC вынесла решение в пользу производителя медицинского оборудования Masimo, заявив, что Apple нарушила патенты на пульсоксиметрию — технологию, используемую для измерения уровня кислорода в крови. ITC также пришла к выводу, что это нарушение нанесло ущерб отечественной промышленности.

Апелляция Apple основывается на двух ключевых аргументах.

Apple утверждает, что на момент подачи жалобы у Masimo не было «отечественной промышленности». Они указывают на то, что компания занималась в основном клиническими пульсоксиметрами и не имела на рынке смарт-часов.

Apple также утверждает, что единственное доказательство Masimo — CAD-чертежи их смарт-часов W1 (выпущенных в 2022 году) — не квалифицируется как материальный «предмет» под юрисдикцией ITC. Они ссылаются на прецедент, когда 3D-модели не считались импортируемыми товарами.

По сути, Apple утверждает, что дело ITC не имеет под собой оснований из-за отсутствия конкурирующего продукта и материальных доказательств на момент подачи жалобы. И все это на 961 странице, да.

Apple выражает опасения, что успешное рассмотрение дела Masimo может создать опасный прецедент. Они опасаются, что другие компании могут последовать их примеру, используя процесс ITC для нападения на конкурентов с помощью «творческого подхода и CAD» вместо реального присутствия на рынке.