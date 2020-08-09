Apple подала иск против компании с грушей в логотипе

Иск подали против разработчиков приложения Prepear, пишет MacRumors. Это приложение помогает пользователям искать рецепты и организовывать доставку продуктов. Разработчики считают, что Apple намеренно идёт против их маленького бизнеса. Корпорация утверждает, что логотип Prepear слишком похож на логотип Apple и может принести урон бренду. Разработчик намерены сохранить своё лого и показать крупным компаниям, что те не могут «давить на малый бизнес без последствий».

Создатели Prepear создали петицию на Change.org, чтобы заставить Apple отказаться от иска. Разработчики рассказали, что судебные издержки в связи с ситуацией уже стоили им тысяч долларов и увольнения одного из членов команды. В Prepear также сообщили, что Apple уже выступала против десятков компаний, использующих в логотипах изображения фруктов.