Apple подала иск против OpenAI из-за коммерческих секретов

В иске фигурируют бывший вице-президент Apple по дизайну продуктов Тан Ю Тан, ныне главный директор по аппаратному обеспечению OpenAI, а также инженер Чан Лю. По версии Apple, Тан использовал кодовые названия закрытых проектов на собеседованиях и просил кандидатов приносить компоненты устройств, включая батареи и печатные платы.

Apple требует возмещения ущерба и судебного запрета на использование спорной информации. В OpenAI обвинения отвергли, заявив, что компания не заинтересована в чужих коммерческих секретах и сосредоточена на разработке собственных технологий.