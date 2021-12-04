Apple подала в суд на антимонопольную службу России

Как пишет издание «Ведомости», 1 декабря в Арбитражный суд Москвы поступило заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными. По информации Forbes, Apple не согласна с предупреждением ФАС, выданным в августе. В октябре служба возбудила дело в отношении компании из-за того, что она не выполнила предупреждение.

Кроме того, ФАС пригрозила Apple, что если будет установлено, что компания нарушила закон «О защите конкуренции», её оштрафуют.

Вся история началась с жалобы «Лаборатории Касперского». ФАС выяснила, что после выпуска операционной системы iOS 12 с предустановленным приложением Screen time, которое осуществляет родительский контроль, Apple стала ограничивать функциональность других аналогичных приложений.