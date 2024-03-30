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Наука и технологии
Опубликовано 30 марта 2024, 04:30
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Apple подала в суд на бывшего сотрудника за утечку конфиденциальной информации

Про невыпущенные продукты и не только
Технологический гигант Apple ввязался в судебную тяжбу с бывшим сотрудником Эндрю Ауде, обвиняемым в утечке секретной информации. В иске, поданном в Калифорнии, утверждается, что Ауде, инженер iOS, нарушил соглашение о конфиденциальности, раскрыв подробности о невыпущенных продуктах, внутренней политике и характеристиках оборудования.
Apple подала в суд на бывшего сотрудника за утечку конфиденциальной информации
© Ferra

Согласно иску, Ауде, пришедший в Apple в 2016 году, нацелился на журналистов и сотрудников конкурирующих компаний. Его предполагаемые утечки охватывали широкий спектр конфиденциальной информации, включая:

Невыпущенные продукты, такие как приложение Journal и гарнитура VisionOS (на тот момент)

  • Внутренние стратегии развития

  • Планы по соблюдению нормативных требований

  • Данные о численности сотрудников

  • Аппаратные детали существующих продуктов

Apple утверждает, что Ауде общался с журналистами через зашифрованные приложения для обмена сообщениями, превысив 14 000 сообщений с одним репортером Wall Street Journal.

Утечки якобы стали известны в конце 2023 года. В ходе внутреннего расследования Apple обвинила Ауде в том, что он отрицал свою причастность и пытался уничтожить улики, удалив данные со своего рабочего телефона. Позже он якобы признался, что сливал информацию, чтобы «убить» продукты, с которыми не был согласен.

Apple требует суда присяжных, компенсации ущерба и возврата всех бонусов и опционов на акции, которые получил Ауде. Компания также хочет получить судебное постановление, запрещающее ему в будущем несанкционированно разглашать конфиденциальную информацию Apple.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#суд
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#Apple
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#Инсайдерская информация