Apple подала в суд на ФАС России

Сообщается, что судебное заседание назначено на 18 января 2021 года. Суть претензий Apple неясна, но СМИ напоминают об истории, произошедшей с компанией летом. Тогда «Лаборатория Касперского» пожаловалась, что Apple необоснованно отказалась добавлять в App Store некоторые версии приложения для родительского контроля российской компании. ФАС после этого признала Apple монополистом и обязала её исключить из правил App Store пункт о праве компании отказывать в публикации приложениями по любой причине. При этом они могут даже соблюдать все требования Apple, но в магазин всё равно не попадут.

Apple должна была выполнить требование ФАС до 30 ноября, но до сих пор не отчиталась об этом.