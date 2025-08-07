Apple подарила Дональду Трампу статуэтку из стекла и 24-каратного золота

Диск сделан из специального стекла, которое производит Corning, поставляющая стекла для iPhone. На верхней части диска выгравировано имя Трампа, а внизу — подпись Тима Кука, надпись «Сделано в США» и год 2025. Дизайн стекла разработал бывший капрал корпуса морской пехоты США, который теперь работает в Apple. Основание статуэтки изготовлено из материалов штата Юта.

Напомним, что Трамп угрожал ввести пошлины на телефоны, если производство Apple и других компаний не будет перенесено в США.