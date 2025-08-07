Apple подарила Дональду Трампу статуэтку из стекла и 24-каратного золота

Опубликовано 07 августа 2025, 15:051 мин.
Apple подарила Дональду Трампу статуэтку из стекла и 24-каратного золотаДар
На пресс-конференции в Белом доме, посвящённой планам Apple по производству в США, глава компании Тим Кук вручил президенту Дональду Трампу необычный подарок — стеклянный диск с логотипом Apple на основании из 24-каратного золота.
Диск сделан из специального стекла, которое производит Corning, поставляющая стекла для iPhone. На верхней части диска выгравировано имя Трампа, а внизу — подпись Тима Кука, надпись «Сделано в США» и год 2025. Дизайн стекла разработал бывший капрал корпуса морской пехоты США, который теперь работает в Apple. Основание статуэтки изготовлено из материалов штата Юта.
Напомним, что Трамп угрожал ввести пошлины на телефоны, если производство Apple и других компаний не будет перенесено в США.