Наука и технологии
Опубликовано 07 августа 2025, 15:05
1 мин.

Apple подарила Дональду Трампу статуэтку из стекла и 24-каратного золота

Дар
На пресс-конференции в Белом доме, посвящённой планам Apple по производству в США, глава компании Тим Кук вручил президенту Дональду Трампу необычный подарок — стеклянный диск с логотипом Apple на основании из 24-каратного золота.
Apple подарила Дональду Трампу статуэтку из стекла и 24-каратного золота
© REUTERS

Диск сделан из специального стекла, которое производит Corning, поставляющая стекла для iPhone. На верхней части диска выгравировано имя Трампа, а внизу — подпись Тима Кука, надпись «Сделано в США» и год 2025. Дизайн стекла разработал бывший капрал корпуса морской пехоты США, который теперь работает в Apple. Основание статуэтки изготовлено из материалов штата Юта.

Напомним, что Трамп угрожал ввести пошлины на телефоны, если производство Apple и других компаний не будет перенесено в США.

Источник:theverge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Трамп
,
#Apple
,
#Тим Кук