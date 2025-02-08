Apple показала умного помощника в виде робота-лампы Pixar

Опубликовано 08 февраля 2025, 16:301 мин.
Apple показала умного помощника в виде робота-лампы PixarВеселое будущее умных помощников
Apple изучает возможности домашней робототехники, и новая исследовательская работа дает нам представление о том, что возможно сделать уже сейчас. В видеоролике на сайте Apple Machine Learning Research показана настольная лампа-робот со встроенным голосовым помощником, реагирующая на жесты и голосовые команды.
В ролике сравниваются две версии: одна — «экспрессивная», а другая — «функциональная», двигающаяся только при необходимости. Экспрессивная лампа танцует под музыку, реагирует на погоду, следит за движениями пользователя и даже «дуется», когда ей говорят, что она не может отправиться в поход. Функциональная версия, напротив, остается в основном неподвижной.
Робот-лампа включает в себя светодиодный светильник, камеру, динамик и проектор. Хотя пока неясно, станет ли этот конкретный дизайн реальным продуктом, сообщается, что Apple работает над домашним роботом и умным дисплеем, которые могут быть выпущены к 2026 или 2027 году по цене около 1000 долларов.