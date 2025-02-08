Apple показала умного помощника в виде робота-лампы Pixar

В ролике сравниваются две версии: одна — «экспрессивная», а другая — «функциональная», двигающаяся только при необходимости. Экспрессивная лампа танцует под музыку, реагирует на погоду, следит за движениями пользователя и даже «дуется», когда ей говорят, что она не может отправиться в поход. Функциональная версия, напротив, остается в основном неподвижной.