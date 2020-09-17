Apple помогла наказать человека, поджигавшего машины на протестах

Сообщается, что компания передала федералам данные мужчины из iCloud, которые помогли доказать его причастность к беспорядкам. В мае ФБР начало подозревать мужчину в поджоге двух патрульных автомобилей. Федералы выяснили, что подозреваемый пользовался iPhone 7. Бюро отправило в Apple запрос с просьбой предоставить потенциальные улики.

В итоге компания нашла в телефоне мужчины скриншот со списком «ингредиентов» для коктейля Молотова и два видео, на которых он открывал сумку с бутылкой с зажигательной смесью и кидал её в открытую водительскую дверь полицейского авто. То, что это делал именно владелец iPhone, установили по одежде.

Улик хватило, чтобы мужчину арестовали.