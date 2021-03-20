Наука и технологии
Сегодня в 15:57
Apple поможет AMD решить проблему с дефицитом процессоров и консолей
Хоть и косвенно
Источники сообщили, что AMD стала главным заказчиков 7-нм чипов у TSMC, обогнав по этому показателю Apple. Дело в том, что «яблочная» компания решила перейти на 5-нм платформы и таким образом освободила мощности для других заказчиков. Так Apple косвенно поможет AMD решить проблему с дефицитом процессоров и консолей.
Сообщается, что AMD увеличила свои заказы на 7-нм продукцию на 80% по сравнению с предыдущим годом. Эти чипы компания будет использовать в продуктах Zen 3, в том числе в новых консолях Xbox и PlayStation. Помимо этого, чипы, конечно, могут пойти в серверный сегмент процессоров. Тут пока неясно, как именно расставит приоритеты AMD.
Стоит отметить, что о дефиците процессоров Ryzen 5000 СМИ писали уже немало. Вероятно, AMD захочет решить проблемы с поставками комплектующих для настольных ПК.