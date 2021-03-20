Apple поможет AMD решить проблему с дефицитом процессоров и консолей

Сообщается, что AMD увеличила свои заказы на 7-нм продукцию на 80% по сравнению с предыдущим годом. Эти чипы компания будет использовать в продуктах Zen 3, в том числе в новых консолях Xbox и PlayStation. Помимо этого, чипы, конечно, могут пойти в серверный сегмент процессоров. Тут пока неясно, как именно расставит приоритеты AMD.

Стоит отметить, что о дефиците процессоров Ryzen 5000 СМИ писали уже немало. Вероятно, AMD захочет решить проблемы с поставками комплектующих для настольных ПК.