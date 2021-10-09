Apple попросила суд приостановить решение по делу с Epic Games

Хотя Apple в основном выиграла дело против Epic Games — судья вынес решение в пользу компании по девяти из десяти исков — по одному важному пункту она проиграла. Суд потребовал, чтобы Apple разрешила разработчикам использовать сторонние системы для оплаты в приложениях. Эта политика вступила бы в силу в декабре, но Apple не намерена с этим соглашаться.

Компания просит отсрочку. Apple утверждает, что хочет защитить потребителей и свою платформу от решения, которое вызывает «правовые, технологические и экономические вопросы». Переход по сторонним ссылкам для оплаты чреват рисками, как считает компания.

Рассмотрение апелляции начнётся не ранее ноября, этот процесс может затянуться на несколько лет.