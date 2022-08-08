Apple попросила тайваньских поставщиков маркировать продукцию как «сделанную в Китае»

Согласно информации Nikkei, Apple попросила производителей на острове маркировать компоненты, предназначенные для материкового Китая, так: «Chinese Taipei» или «Taiwan, China». Этикетки необходимы для соблюдения давнего, но ранее не применявшегося правила, которое требует, чтобы импортные товары указывали, что остров является частью КНР.

В Apple сочли, что использование фразы «Made in Taiwan» может повлечь за собой задержки поставок, штрафы и вовсе отказ от поставок. Интересно, что сам Тайвань требует, чтобы на экспортных товарах была указано место происхождения: либо «Taiwan», либо официальное название страны «Republic of China».