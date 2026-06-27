Apple попросила власти США разрешить закупку чипов у китайской компании

Опубликовано 27 июня 2026, 19:481 мин.
Apple попросила власти США разрешить закупку чипов у китайской компанииКомпания столкнулась с ростом цен на память
Apple обратилась к администрации Трампа с просьбой разрешить закупку чипов памяти у китайской компании CXMT. Эта фирма внесена Пентагоном в черный список. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источники. Производитель iPhone пытается снизить финансовое давление из-за резкого роста цен на компоненты.
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По данным издания, Apple уже более месяца ведет переговоры с Министерством торговли и другими официальными лицами в Вашингтоне. CXMT, крупнейший производитель памяти в Китае, был признан Минобороны США «китайской военной компанией» при администрации Байдена. В прошлом году его включили в список для экспортных ограничений. Без специального разрешения американские компании не могут поставлять туда товары и технологии.
На прошлой неделе Apple повысила цены на iPad и MacBook, объяснив это резким ростом стоимости памяти, вызванным спросом со стороны дата-центров для искусственного интеллекта. Глава компании Тим Кук назвал ситуацию «неустойчивой».
Источник:Reuters
Автор:Ингела Воробьева
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