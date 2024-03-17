Apple попыталась отклонить иск из-за трекеров AirTag: суд встал на сторону людей

Опубликовано 17 марта 2024, 23:15
1 мин.
Apple попыталась отклонить иск из-за трекеров AirTag: суд встал на сторону людейКомпании придется отвечать
Судья из Калифорнии выступил против попытки Apple отклонить коллективный иск, в котором утверждается, что ее трекеры AirTag использовались для преследования.
Иск, поданный в декабре 2022 года, обвиняет Apple в том, что она поспешила выпустить на рынок AirTag «с недостаточными гарантиями, запрещающими их использование в целях преследования». Истцы утверждают, что конструкция AirTag несовершенна, поскольку не предотвращает неправомерное использование, а низкая цена в 29 долларов делает ее привлекательным инструментом для преследователей.
Компания Apple заявляет о своей невиновности, утверждая, что иск несправедливо возлагает на них ответственность за намеренное использование их продукта третьей стороной. Они подчеркивают свои «усилия по борьбе с преследованием».