Apple попыталась отклонить иск из-за трекеров AirTag: суд встал на сторону людей

Иск, поданный в декабре 2022 года, обвиняет Apple в том, что она поспешила выпустить на рынок AirTag «с недостаточными гарантиями, запрещающими их использование в целях преследования». Истцы утверждают, что конструкция AirTag несовершенна, поскольку не предотвращает неправомерное использование, а низкая цена в 29 долларов делает ее привлекательным инструментом для преследователей.

Компания Apple заявляет о своей невиновности, утверждая, что иск несправедливо возлагает на них ответственность за намеренное использование их продукта третьей стороной. Они подчеркивают свои «усилия по борьбе с преследованием».