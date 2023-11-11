Apple попыталась убедить клиентов, что «экологичность» компании будут оплачивать не они

Apple попыталась убедить клиентов, что «экологичность» компании будут оплачивать не ониНо мы то знаем, как все будет на самом деле
В своем недавнем заявлении на конференции Reuters NEXT Лиза Джексон, вице-президент Apple по экологии, политике и социальным инициативам, заверила пользователей, что технологический гигант не упускает из виду свои амбициозные экологические цели. Компания, стремящаяся достичь полной углеродной нейтральности к 2030 году, хочет, чтобы пользователи знали, что они не будут оплачивать счета за экологические инициативы компании.
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Джексон подчеркнула, что Apple не повышает цены на продукцию для покрытия расходов, связанных с сокращением выбросов углекислого газа. Она подчеркнула, что генеральный директор Apple Тим Кук взял на себя обязательство следить за тем, чтобы экологические инициативы компании не приводили к повышению цен для потребителей.
Джексон также отметила инициативы Apple по переработке редкоземельных металлов и материалов, включая сотрудничество с небольшими предприятиями. Недавние Apple Watch Series 9, названные «первым в истории продуктом с нулевым выбросом углекислого газа», по ее словам, отражает стремление Apple к экологичности без ущерба для доступности.