Apple попыталась убедить клиентов, что «экологичность» компании будут оплачивать не они

Джексон подчеркнула, что Apple не повышает цены на продукцию для покрытия расходов, связанных с сокращением выбросов углекислого газа. Она подчеркнула, что генеральный директор Apple Тим Кук взял на себя обязательство следить за тем, чтобы экологические инициативы компании не приводили к повышению цен для потребителей.

Джексон также отметила инициативы Apple по переработке редкоземельных металлов и материалов, включая сотрудничество с небольшими предприятиями. Недавние Apple Watch Series 9, названные «первым в истории продуктом с нулевым выбросом углекислого газа», по ее словам, отражает стремление Apple к экологичности без ущерба для доступности.