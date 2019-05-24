Apple потеряет около $17 миллиардов из-за конфликта США с Huawei

Такие цифры приводит представитель банка Goldman Sachs. Дело в том, что если конфликт приведёт к полному запрету продукции Apple в Китае, американская компания вряд ли сможет восстановить текущий объём продаж. До недавнего времени на долю Apple в Китае приходилось более 17% продаж. Это значительная цифра.

Не лучше придётся другому гиганту — Google. Аналитики считают, что из-за невозможности использовать сервисы Google Huawei начнёт продвигать собственные аналоги по всему миру. Пользователям смартфонов китайской компании, которые популярны во всём мире, придётся переходить на альтернативные приложения. В итоге, Google только проиграет от своего решения приостановить сотрудничество с Huawei.