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Apple потеряет около $17 миллиардов из-за конфликта США с Huawei

Пострадает и Google
Финансовые аналитики предупреждают: внесение американскими властями Huawei в чёрный список сильно ударит по бизнесу IT-гигантов Google и Apple. В частности, согласно ранним предположениям, компания из Купертино может потерять до 29% общей мировой прибыли (или около $17 миллиардов).

Такие цифры приводит представитель банка Goldman Sachs. Дело в том, что если конфликт приведёт к полному запрету продукции Apple в Китае, американская компания вряд ли сможет восстановить текущий объём продаж. До недавнего времени на долю Apple в Китае приходилось более 17% продаж. Это значительная цифра.

Не лучше придётся другому гиганту — Google. Аналитики считают, что из-за невозможности использовать сервисы Google Huawei начнёт продвигать собственные аналоги по всему миру. Пользователям смартфонов китайской компании, которые популярны во всём мире, придётся переходить на альтернативные приложения. В итоге, Google только проиграет от своего решения приостановить сотрудничество с Huawei.

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