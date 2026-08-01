Apple потеряла почти $500 млрд стоимости из-за слабого прогноза

Причиной давления на Apple стали проблемы с поставками компонентов на фоне роста спроса на оборудование для центров обработки данных с искусственным интеллектом (ИИ). Глава компании Тим Кук сообщил о значительных ограничениях в цепочках поставок и нехватке процессоров, из-за которой Apple не может полностью удовлетворить спрос на iPhone и Mac.

Компания ожидает рост выручки в текущем квартале на 9%-11%, тогда как аналитики прогнозировали около 12%. Инвесторов также обеспокоило замедление роста сервисного направления Apple, которое включает App Store, Apple Music и Apple TV. Несколько брокеров снизили целевые цены акций компании.