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Наука и технологии
Опубликовано 22 марта 2024, 10:28
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Apple потеряла $115 млрд стоимости на фоне антимонопольных баталий

Два фронта - США и ЕС
Компания Apple столкнулась с двойной угрозой со стороны регулирующих органов, что вызвало страх инвесторов и… снизило ее рыночную стоимость на 115 миллиардов долларов. Министерство юстиции США (DOJ) и 16 генеральных прокуроров подали антимонопольный иск против технологического гиганта, в то время как ЕС проверяет его соответствие новому закону о цифровых рынках (DMA).

Акции Apple упали на 4,1% после сообщения о судебном иске. Растущее давление со стороны регулирующих органов усугубляет и без того неспокойный климат для инвесторов.

Это не первая попытка Apple столкнуться с антимонопольным законодательством. Теперь, в американском иске утверждается, что Apple ограничивает доступ конкурентов к аппаратным и программным функциям iPhone. Расследование ЕС же касается тарифов, сроков и условий работы разработчиков приложений Apple, что может стать зеркальным отражением расследований в отношении некоторых конкурентов.

Эксперты предупреждают, что шквал судебных исков и расследований может затормозить инновации. Даже защита от таких исков может стать серьезным бременем, отвлекающим ресурсы и тормозящим прогресс.

Компания Apple решительно отвергает обвинения правительства США, называя иск «неверным с точки зрения фактов и закона». Они утверждают, что это приведет к чрезмерному вмешательству правительства в разработку технологий, и обещают «решительно защищать» себя. Никаких комментариев по поводу потенциальных расследований ЕС предоставлено не было.

Ближайшие месяцы станут решающими для Apple в этих юридических баталиях.

Источник:Bloomberg
Автор:Максим Многословный
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