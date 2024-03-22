Apple потеряла $115 млрд стоимости на фоне антимонопольных баталий

Акции Apple упали на 4,1% после сообщения о судебном иске. Растущее давление со стороны регулирующих органов усугубляет и без того неспокойный климат для инвесторов.

Это не первая попытка Apple столкнуться с антимонопольным законодательством. Теперь, в американском иске утверждается, что Apple ограничивает доступ конкурентов к аппаратным и программным функциям iPhone. Расследование ЕС же касается тарифов, сроков и условий работы разработчиков приложений Apple, что может стать зеркальным отражением расследований в отношении некоторых конкурентов.

Эксперты предупреждают, что шквал судебных исков и расследований может затормозить инновации. Даже защита от таких исков может стать серьезным бременем, отвлекающим ресурсы и тормозящим прогресс.

Компания Apple решительно отвергает обвинения правительства США, называя иск «неверным с точки зрения фактов и закона». Они утверждают, что это приведет к чрезмерному вмешательству правительства в разработку технологий, и обещают «решительно защищать» себя. Никаких комментариев по поводу потенциальных расследований ЕС предоставлено не было.

Ближайшие месяцы станут решающими для Apple в этих юридических баталиях.