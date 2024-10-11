Apple пожертвовала денег пострадавшим от урагана Милтон. Сумма не раскрывается

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Гендиректор Apple Тим Кук объявил, что компания сделала пожертвование для помощи пострадавшим от урагана Милтон, который вызвал массовые разрушения во Флориде. В соцсети X Кук выразил солидарность Apple с жертвами урагана, хотя точная сумма пожертвования не была раскрыта. Это не первый раз, когда Apple оказывает гуманитарную помощь, ранее в этом году компания поддержала пострадавших от наводнений в Бразилии.