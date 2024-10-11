Apple пожертвовала денег пострадавшим от урагана Милтон. Сумма не раскрывается

Опубликовано 11 октября 2024, 18:301 мин.
Apple пожертвовала денег пострадавшим от урагана Милтон. Сумма не раскрываетсяИ помогает с помощью спутниковых функций iPhone
Гендиректор Apple Тим Кук объявил, что компания сделала пожертвование для помощи пострадавшим от урагана Милтон, который вызвал массовые разрушения во Флориде. В соцсети X Кук выразил солидарность Apple с жертвами урагана, хотя точная сумма пожертвования не была раскрыта. Это не первый раз, когда Apple оказывает гуманитарную помощь, ранее в этом году компания поддержала пострадавших от наводнений в Бразилии.
Помимо финансовой помощи, технология Apple играет важную роль в ликвидации последствий стихийного бедствия. Многие пользователи iPhone, пострадавшие от урагана, сообщили, что благодаря функции связи по спутнику в iOS 18 они смогли оставаться в контакте с близкими, даже когда сотовые сети не работали (эта функция доступна с моделей iPhone 14).