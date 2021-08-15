Apple пожертвует деньги пострадавшим от землетрясения на Гаити

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Apple пожертвует деньги пострадавшим от землетрясения на ГаитиКомпания не в первый раз оказывает помощь
На Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. В результате катаклизма погибло как минимум 300 человек, а ранены более 1800. Глава Apple Тим Кук написал в Twitter, что компания поможет стране деньгами.
«Наши сердца со всеми теми в Гаити, кто столкнулся с последствиями разрушительного землетрясения», — написал Тим Кук. «Apple будет делать пожертвования для оказания помощи пострадавшим сообществам».
СМИ пишут, что из-за землетрясения в руины прекратились церкви, отели и дома. Премьер-министр республики объявил чрезвычайное положение на месяц. Сейчас главная задача — спасти выживших.
Стоит отметить, что это не первый случай, когда Apple помогает нуждающимся. В прошлом месяце, когда некоторые страны Западной Европы были затоплены, Тим Кук сказал, что Apple выделит им деньги.