Apple пожертвует деньги пострадавшим от землетрясения на Гаити

«Наши сердца со всеми теми в Гаити, кто столкнулся с последствиями разрушительного землетрясения», — написал Тим Кук. «Apple будет делать пожертвования для оказания помощи пострадавшим сообществам».

СМИ пишут, что из-за землетрясения в руины прекратились церкви, отели и дома. Премьер-министр республики объявил чрезвычайное положение на месяц. Сейчас главная задача — спасти выживших.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Apple помогает нуждающимся. В прошлом месяце, когда некоторые страны Западной Европы были затоплены, Тим Кук сказал, что Apple выделит им деньги.