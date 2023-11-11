Apple позволила взглянуть на главную «фишку» своего VR-шлема лишь избранным журналистам

Хотя гарнитура будет выпущена в начале следующего года, владельцы iPhone 15 Pro могут приступить к созданию пространственных видеороликов уже сейчас. Записанные видеоролики с разрешением 1080p и частотой 30 кадров в секунду можно плавно обрезать как на iPhone, так и на Vision Pro, а в следующем году ожидается появление поддержки пространственного видеомонтажа в Final Cut Pro.

Первые отзывы в прессе уже поступают: CNET описывает яркие и реальные ощущения 3D при просмотре пространственного видео с помощью Vision Pro, а Wall Street Journal отмечает реалистичность и интимность пространственного видео, создающего новый уровень близости, с которым не могут сравниться традиционные 2D-фотографии и видео.