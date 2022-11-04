Apple предложила два месяца бесплатной подписки в своём онлайн-кинотеатре. Россиянам тоже

Несмотря на то, что Apple не принимает платежи с российских карт, подписку всё равно можно оформить. Сделать это можно по ссылке. Предложение доступно только для пользователей без активной подписки. Даже если ранее к аккаунту уже подключалась пробная подписка на TV+, акция всё равно должна действовать.

Предложение будет действовать до 2 декабря.