Наука и технологии
Опубликовано 05 декабря 2024, 00:00
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Apple предрекли потерю китайского рынка из-за ИИ. Компании стоит поднажать

Сможет ли ИИ Apple завлечь китайский рынок
Усилия Apple по внедрению технологий искусственного интеллекта в Китае сталкиваются с серьезными препятствиями, в том числе в области регулирования. Местные законы требуют от иностранных компаний предоставлять большие языковые модели (LLM) на утверждение и поощряют использование систем ИИ, разработанных в Китае. Это усложняет привычный подход Apple к жесткому контролю своей экосистемы.
Apple предрекли потерю китайского рынка из-за ИИ. Компании стоит поднажать

© Declan Sun

Проблема стала очевидной после презентации iPhone 16 в Китае. Потребителей не впечатлило отсутствие продвинутых функций искусственного интеллекта, тем более что в это же время Huawei выпустила устройство с поддержкой ИИ. Теперь Apple отстает от конкурентов на рынке, где возможности искусственного интеллекта становятся ключевым моментом продаж.

Несмотря на частые визиты генерального директора Тима Кука в Китай в этом году, включая встречи с правительственными чиновниками, прогресс идет медленно. Apple изучает возможности партнерства с китайскими технологическими компаниями, такими как Baidu и ByteDance, но пока никаких соглашений не заключено. Аналитики предупреждают, что задержки могут отодвинуть запуск ИИ в Китае до 2025 года, что сделает Apple «уязвимой» перед конкурентами.