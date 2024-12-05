Apple предрекли потерю китайского рынка из-за ИИ. Компании стоит поднажать

Проблема стала очевидной после презентации iPhone 16 в Китае. Потребителей не впечатлило отсутствие продвинутых функций искусственного интеллекта, тем более что в это же время Huawei выпустила устройство с поддержкой ИИ. Теперь Apple отстает от конкурентов на рынке, где возможности искусственного интеллекта становятся ключевым моментом продаж.

Несмотря на частые визиты генерального директора Тима Кука в Китай в этом году, включая встречи с правительственными чиновниками, прогресс идет медленно. Apple изучает возможности партнерства с китайскими технологическими компаниями, такими как Baidu и ByteDance, но пока никаких соглашений не заключено. Аналитики предупреждают, что задержки могут отодвинуть запуск ИИ в Китае до 2025 года, что сделает Apple «уязвимой» перед конкурентами.