Apple предсказали поражение в споре с Epic Games

Окружной судья штата Калифорния спросила Кука, почему Apple не даёт пользователям возможность покупать виртуальные товары напрямую у разработчиков. Сейчас такие покупки возможны только через App Store. На это глава Apple заявил, что у потребителей есть выбор — они могут купить более дешёвые смартфоны на Android. Этот ответ не удовлетворил судью. Она спросила, в чём «заключается проблема Apple», если пользователи хотят иметь возможность платить меньше за пределами App Store.

Кук пояснил, что если бы Apple разрешила разработчикам размещать в приложениях ссылки на другие платёжные системы, компания, по сути, отказалась бы от общей прибыли от своей интеллектуальной собственности. Глава Apple также заявил, что если суд выполнит требования Epic Games, это станет «ужасом» для пользователей iPhone, так как увеличатся проблемы с мошенничеством.

Журналисты оценили ситуацию на суде не в пользу Кука. Следующее заседание должно состояться 24 мая.