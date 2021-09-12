Наука и технологии
Сегодня в 17:24

Apple предсказали потерю миллиардов долларов

Из-за решения суда по App Store
Эксперты пришли к выводу, что Apple может потерять миллиарды долларов прибыли из-за изменений в правилах пользования магазином приложений App Store. Эти изменения постановил внести суд.
Apple предсказали потерю миллиардов долларов

Теперь благодаря иску разработчиков создатели приложений смогут указывать другие платформы, помимо App Store, для оплаты покупок внутри приложений и игр. Надо понимать, что Apple брала за транзакции 30% комиссии.

Сообщается, что в прошлом году Apple только на этой комиссии заработала $6,3 млрд в США. По подсчётам экспертов, из-за нововведений компания может потерять от $1 млрд до $4 млрд.

Напомним, что кое-какое решение суд всё же вынес в пользу Apple. Он заявил, что компания не нарушает антимонопольное законодательство, несмотря на обвинения Epic Games. Кроме того, Apple не должна снижать размер комиссии по решению суда.