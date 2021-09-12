Apple предсказали потерю миллиардов долларов

Теперь благодаря иску разработчиков создатели приложений смогут указывать другие платформы, помимо App Store, для оплаты покупок внутри приложений и игр. Надо понимать, что Apple брала за транзакции 30% комиссии.

Сообщается, что в прошлом году Apple только на этой комиссии заработала $6,3 млрд в США. По подсчётам экспертов, из-за нововведений компания может потерять от $1 млрд до $4 млрд.

Напомним, что кое-какое решение суд всё же вынес в пользу Apple. Он заявил, что компания не нарушает антимонопольное законодательство, несмотря на обвинения Epic Games. Кроме того, Apple не должна снижать размер комиссии по решению суда.