Apple представила брелоки для поиска потерянных вещей

По сути, это брелоки, которые можно прикрепить к любой вещи, а потом отслеживать её через свой iPhone. AirTag имеют кастомизированный дизайн, то есть можно выбрать для метки понравившийся внешний вид.

AirTag — это часть системы Apple Find My, которая используется для поиска устройств, даже когда они находятся офлайн.

Подключить метки к iOS-устройству так же легко, как наушники AirPods. AirTag также имеет функции по защите приватности. Если одно из ваших устройств Apple заметит, что у вас находится чужая метка, оно предупредит вас. AirTag будет доступен для покупки с 30 апреля. Одна метка стоит $25, а упаковка из четырёх штук — $99.