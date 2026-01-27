Функция Precision Finding теперь работает на расстоянии до 50% дальше, чем раньше. Её же можно использовать на часах Apple Watch последних моделей.

Встроенный динамик в новом AirTag стал тоже на 50% громче. Улучшенный Bluetooth-чип расширил зону, в которой можно найти предмет.

Компания вновь подчёркнула, что устройство «не хранит историю ваших перемещений», а связь с сетью поиска «защищена шифрованием». Для защиты от слежки AirTag отправляет предупреждения на смартфоны (даже Android) и часто меняет свой идентификатор.

Цены остались прежними: 29 долларов за один маячок или 99 долларов за набор из четырёх. Существующие аксессуары совместимы с новой моделью.