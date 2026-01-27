Опубликовано 27 января 2026, 21:591 мин.
Apple представила первое в этом году устройство — обновлённый AirTagС увеличенной дальностью и громким звуком
Apple обновила свой трекер AirTag. Главные улучшения коснулись дальности работы и громкости. Новая модель использует усовершенствованный чип, что позволяет точнее определять местоположение потерянных предметов.
© Apple
Функция Precision Finding теперь работает на расстоянии до 50% дальше, чем раньше. Её же можно использовать на часах Apple Watch последних моделей.
Встроенный динамик в новом AirTag стал тоже на 50% громче. Улучшенный Bluetooth-чип расширил зону, в которой можно найти предмет.
Компания вновь подчёркнула, что устройство «не хранит историю ваших перемещений», а связь с сетью поиска «защищена шифрованием». Для защиты от слежки AirTag отправляет предупреждения на смартфоны (даже Android) и часто меняет свой идентификатор.
Цены остались прежними: 29 долларов за один маячок или 99 долларов за набор из четырёх. Существующие аксессуары совместимы с новой моделью.