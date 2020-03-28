Apple представила специальные приложение и сайт про коронавирусную инфекцию

Приложение для iPhone и сайт для MacBook предоставляют актуальную информацию о пандемии от Центров по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

С помощью новых сервисов пользователи смогут узнать ответы на вопросы о рисках и симптомах болезни. Приложение и сайт дадут людям рекомендации о том, стоит ли им сейчас проходить тестирование на коронавирус и обращаться к доктору.

Apple отмечает, что инструменты не требуют доступа к каким-либо личным данным. Информация о пользователях не будет отправляться ни в какие организации, в том числе государственные.