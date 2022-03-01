Наука и технологии
Сегодня в 23:02
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Apple прекратила продажи всей техники в России

На какой срок — неизвестно
СМИ сообщили, что на сайте Apple невозможно оформить доставку товаров. Она недоступна для айфонов, макбуков и другой техники.
Apple прекратила продажи всей техники в России

При попытке оформить заказ на технику показывается надпись «Доставка: в настоящее время недоступно». Похоже, что это действительно распространяется на все продукты Apple. Мы не смогли оформить ни iPhone 13, ни часы, ни наушники, на MacBook.

Apple прекратила продажи всей техники в России

Пока неизвестно, временная ли эта ситуация.

Ранее ритейлеры в России разместили предложения о продаже смартфонов Apple по цене на 30% выше прежней. В магазинах рассказали, что в последние дни россияне кинулись скупать iPhone там, где они ещё были доступны по старой цене. Не исключено, что Apple закрыла заказы по старой цене и скоро откроет их снова с новой стоимостью.

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