Apple прекратила продажи всей техники в России

Пока неизвестно, временная ли эта ситуация.

Ранее ритейлеры в России разместили предложения о продаже смартфонов Apple по цене на 30% выше прежней. В магазинах рассказали, что в последние дни россияне кинулись скупать iPhone там, где они ещё были доступны по старой цене. Не исключено, что Apple закрыла заказы по старой цене и скоро откроет их снова с новой стоимостью.