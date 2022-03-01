Apple прекратила продажи всей техники в России

Наука и технологии
Сегодня в 23:02
1 мин.
Apple прекратила продажи всей техники в РоссииНа какой срок — неизвестно
СМИ сообщили, что на сайте Apple невозможно оформить доставку товаров. Она недоступна для айфонов, макбуков и другой техники.
При попытке оформить заказ на технику показывается надпись «Доставка: в настоящее время недоступно». Похоже, что это действительно распространяется на все продукты Apple. Мы не смогли оформить ни iPhone 13, ни часы, ни наушники, на MacBook.
Пока неизвестно, временная ли эта ситуация.
Ранее ритейлеры в России разместили предложения о продаже смартфонов Apple по цене на 30% выше прежней. В магазинах рассказали, что в последние дни россияне кинулись скупать iPhone там, где они ещё были доступны по старой цене. Не исключено, что Apple закрыла заказы по старой цене и скоро откроет их снова с новой стоимостью.