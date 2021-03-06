Apple прекратила выпуск iMac Pro

Компания подтвердила, что как только запасы моноблочного компьютера иссякнут, он больше не будет доступен для покупки. Apple предлагает всем переключиться на 27-дюймовый iMac, представленный в августе. Компания утверждает, что он будет прекрасным выбором для большинства профессиональных пользователей iMac. А тем, кто хочет получить больше производительности, стоит обратить внимание на Mac Pro.

Напомним, последний 27-дюймовый iMac получил 5K дисплей, 10-ядерный Intel Core i9 10-го поколения в максимальной конфигурации, видеокарту AMD Radeon Pro 5700 XT.

Также ходят слухи, что Apple готовит новый iMac в совершенно новом дизайне.